В Екатеринбурге опекун Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, наказывала мальчика электрошокером. Об этом журналисту URA.RU рассказал биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев.
«Приемный сын Игнат подтвердил в суде, что Далеру запрещали кушать вместе с остальными детьми. Могли не кормить его целые сутки. Бывало, что Далера наказывали электрошокером и заставляли приседать», — отметил Худжановиддин. Ранее родная сестра погибшего Далера Бобиева заявила в суде, что опасается за свою жизнь.
Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева в июне 2023 года. Мальчика искали волонтеры и полиция, а спустя три дня тело ребенка нашли в гараже семьи Наумовых. Вся история о Далере — в сюжете URA.RU.
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