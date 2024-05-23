В Екатеринбурге опекун пытала приемного сына электрошокером. Видео

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Детский сад № 546, гараж и дом № 21 на улице Симферопольской. Екатеринбург, бобиев далер
Далера били шокером и заставляли приседать Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В Екатеринбурге опекун Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, наказывала мальчика электрошокером. Об этом журналисту URA.RU рассказал биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев.

«Приемный сын Игнат подтвердил в суде, что Далеру запрещали кушать вместе с остальными детьми. Могли не кормить его целые сутки. Бывало, что Далера наказывали электрошокером и заставляли приседать», — отметил Худжановиддин. Ранее родная сестра погибшего Далера Бобиева заявила в суде, что опасается за свою жизнь.

Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева в июне 2023 года. Мальчика искали волонтеры и полиция, а спустя три дня тело ребенка нашли в гараже семьи Наумовых. Вся история о Далере — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге опекун Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, наказывала мальчика электрошокером. Об этом журналисту URA.RU рассказал биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев. «Приемный сын Игнат подтвердил в суде, что Далеру запрещали кушать вместе с остальными детьми. Могли не кормить его целые сутки. Бывало, что Далера наказывали электрошокером и заставляли приседать», — отметил Худжановиддин. Ранее родная сестра погибшего Далера Бобиева заявила в суде, что опасается за свою жизнь. Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева в июне 2023 года. Мальчика искали волонтеры и полиция, а спустя три дня тело ребенка нашли в гараже семьи Наумовых. Вся история о Далере — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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