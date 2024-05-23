В Екатеринбурге опекун пытала приемного сына электрошокером. Видео

23 мая 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Далера били шокером и заставляли приседать Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбурге опекун Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, наказывала мальчика электрошокером. Об этом журналисту URA.RU рассказал биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев. «Приемный сын Игнат подтвердил в суде, что Далеру запрещали кушать вместе с остальными детьми. Могли не кормить его целые сутки. Бывало, что Далера наказывали электрошокером и заставляли приседать», — отметил Худжановиддин. Ранее родная сестра погибшего Далера Бобиева заявила в суде, что опасается за свою жизнь. Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева в июне 2023 года. Мальчика искали волонтеры и полиция, а спустя три дня тело ребенка нашли в гараже семьи Наумовых. Вся история о Далере — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге опекун Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, наказывала мальчика электрошокером. Об этом журналисту URA.RU рассказал биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев. «Приемный сын Игнат подтвердил в суде, что Далеру запрещали кушать вместе с остальными детьми. Могли не кормить его целые сутки. Бывало, что Далера наказывали электрошокером и заставляли приседать», — отметил Худжановиддин. Ранее родная сестра погибшего Далера Бобиева заявила в суде, что опасается за свою жизнь. Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева в июне 2023 года. Мальчика искали волонтеры и полиция, а спустя три дня тело ребенка нашли в гараже семьи Наумовых. Вся история о Далере — в сюжете URA.RU.