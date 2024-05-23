Роспотребнадзор: в Челябинской области существует семь очагов клещей

Больше всего пострадавших от клещей было зарегистрировано в Кусинском районе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области зафиксировали семь территорий, где от укусов клещей пострадали наибольшее количество жителей. Статистику URA.RU привела замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«По итогам 2023 года значительно выше показатель по укусам клещей в Кусинском, Нязепетровском, Катав-Ивановском, Нагайбагском районах, а также в Миасском, Верхнеуфалейском и Карабашском городских округах», — сообщила URA.RU Лучинина. С начала нового сезона в регионе от укусов клещей пострадало 3962 человека.

На каких территориях обитают клещи

Риск пострадать от укуса клеща возрастает в смешанных лесах, лесостепных зонах, ельниках, на тропах в лесах и вырубках. В последние годы клещей обнаруживают также на озелененных территориях городов, дачах, кладбищах, парках и рекреационных зонах. Туда насекомые попадают вместе с животными, в особенности с птицами и грызунами.

Как избежать укуса клеща

Лучинина подчеркнула необходимость максимально закрытой одежды и использования средств защиты в виде спреев, мелков, гелей, аэрозолей. Самым эффективным средством от энцефалита является вакцинация.

После посещения клещевых очагов следует осмотреть себя и других, а также проверить домашних животных на наличие насекомых. При обнаружении клеща следует обращаться в больницу.

Что делать, если укусил клещ

В будни присосавшегося клеща можно удалить в инфекционном кабинете по месту жительства. В выходные и праздники помощь пострадавшим оказывают в травмпункте.

Если оперативно попасть ко врачу невозможно, то клеща можно удалить самостоятельно. Необходимо защитить руки перчатками либо использовать пинцет или нитку. Это поможет снизить риск инфицирования — при раздавливании клеща можно заразиться энцефалитом и боррелиозом.

В Челябинской области очаги обитания клещей наблюдаются в четырех районах и трех городских округах URA.RU

В прошлом сезоне в Кусинском районе на 79% больше человек были укушены клещами, чем в среднем по региону URA.RU