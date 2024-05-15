В Челябинской области от укуса клеща пострадали 789 детей

В Челябинской области от присасывания клеща пострадали 2 864 человека, включая 789 детей. Об этом URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
«В регионе зарегистрировано 2864 обращения жителей пострадавших от присасывания клеща, в том числе 789 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 14 человекв», — сообщила URA.RU Лучинина.
По данным на 7 мая с укусами клещей в медучреждения обратились 2384 человека, из которых 639 — дети. Ранее эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории региона.
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