15 мая 2024

В Челябинской области от укуса клеща пострадали 789 детей

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
В Челябинской области у 14 человек подозревают клещевой энцефалит Фото:

В Челябинской области от присасывания клеща пострадали 2 864 человека, включая 789 детей. Об этом URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«В регионе зарегистрировано 2864 обращения жителей пострадавших от присасывания клеща, в том числе 789 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 14 человекв», — сообщила URA.RU Лучинина.

По данным на 7 мая с укусами клещей в медучреждения обратились 2384 человека, из которых 639 — дети. Ранее эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории региона.

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В Челябинской области от присасывания клеща пострадали 2 864 человека, включая 789 детей. Об этом URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «В регионе зарегистрировано 2864 обращения жителей пострадавших от присасывания клеща, в том числе 789 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 14 человекв», — сообщила URA.RU Лучинина. По данным на 7 мая с укусами клещей в медучреждения обратились 2384 человека, из которых 639 — дети. Ранее эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории региона.
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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