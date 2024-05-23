Скоростной электропоезд «Ласточка» могут пустить из Екатеринбурга в Ирбит уже в августе. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, общаясь с местными жителями, передает корреспондент URA.RU. В случае, если сроки будут провалены, для главы областного минтранса могут последовать санкции, намекнул он.
«Мне пообещал министр транспорта (речь об исполняющем обязанности главы минтранса Денисе Чегаеве, — прим. URA.RU), что к ярмарке запустят регулярную „Ласточку“. Пусть попробует не сделать», — с улыбкой заявил губернатор. Традиционная ярмарка пройдет в Ирбите 9 — 11 августа.
При этом отвечая на вопросы свердловчан во время прямой линии в декабре 2023 года Куйвашев называл другие сроки — 2031-й год, когда Ирбит будет праздновать 400-летие. Там сегодня прошло выездное заседание свердловского правительства. Вместе с Куйвашевым в город приехали его заместитель Павел Креков, 10 министров и главы нескольких департаментов. Одна из тем повестки была посвящена масштабному празднованию юбилея Ирбита. К этой дате на преображение города выделили больше 19 млрд рублей, добавил губернатор.
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