Ирина Текслер пригласила челябинцев на фестиваль мороженого. Видео

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Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск, топ, текслер ирина
Ирина Текслер объявила дату и место проведения фестиваля мороженого Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина опубликовала приглашение на III Детский фестиваль мороженого «ЕдиноРожок», который пройдет в День Защиты детей. Первая леди региона поделилась информацией в своих соцсетях.

«Пора собираться на семейный праздник — III Детский фестиваль мороженого „ЕдиноРожок“ в Парк Пушкина 1 июня в День Защиты детей! Вход свободный!», — сообщили Ирина Текслер в своем telegram-канале.

На мероприятии бесплатно угостят мороженым всех детей. Также пройдут пенная дискотека, мастер-классы, конкурсы, игры и выступления детских коллективов. Праздник продлится с 10:00 до 22:00.

Фестиваль проходит в Челябинске уже несколько лет. Он собирает до 20 тысяч человек.

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина опубликовала приглашение на III Детский фестиваль мороженого «ЕдиноРожок», который пройдет в День Защиты детей. Первая леди региона поделилась информацией в своих соцсетях. «Пора собираться на семейный праздник — III Детский фестиваль мороженого „ЕдиноРожок“ в Парк Пушкина 1 июня в День Защиты детей! Вход свободный!», — сообщили Ирина Текслер в своем telegram-канале. На мероприятии бесплатно угостят мороженым всех детей. Также пройдут пенная дискотека, мастер-классы, конкурсы, игры и выступления детских коллективов. Праздник продлится с 10:00 до 22:00. Фестиваль проходит в Челябинске уже несколько лет. Он собирает до 20 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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