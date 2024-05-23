Ирина Текслер объявила дату и место проведения фестиваля мороженого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина опубликовала приглашение на III Детский фестиваль мороженого «ЕдиноРожок», который пройдет в День Защиты детей. Первая леди региона поделилась информацией в своих соцсетях.

«Пора собираться на семейный праздник — III Детский фестиваль мороженого „ЕдиноРожок“ в Парк Пушкина 1 июня в День Защиты детей! Вход свободный!», — сообщили Ирина Текслер в своем telegram-канале.

На мероприятии бесплатно угостят мороженым всех детей. Также пройдут пенная дискотека, мастер-классы, конкурсы, игры и выступления детских коллективов. Праздник продлится с 10:00 до 22:00.

Фестиваль проходит в Челябинске уже несколько лет. Он собирает до 20 тысяч человек.