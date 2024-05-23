В Иране хоронят погибшего в авиакатастрофе президента Раиси. Фоторепортаж

23 мая 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета Фото: Ehsan Taghibiglou/ISNA PHOTO/https://www.isna.ir новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан В городе Мешхед начались похороны президента Ирана Эбрахима Раиси. Глава государства хотел, чтобы его похоронили в мавзолее имама Резы. Проститься со своим президентом пришло много людей. По разным оценкам, на улицах собрались три миллиона человек. Как прошла церемония — в фоторепортаже URA.RU. После смерти главы Ирана госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «выиграл весь мир». По его словам, иранскому народу стало гораздо лучше. В Кремле назвали такие слова хамскими. «Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Мешхед начались похороны президента Ирана Эбрахима Раиси. Глава государства хотел, чтобы его похоронили в мавзолее имама Резы. Проститься со своим президентом пришло много людей. По разным оценкам, на улицах собрались три миллиона человек. Как прошла церемония — в фоторепортаже URA.RU. После смерти главы Ирана госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «выиграл весь мир». По его словам, иранскому народу стало гораздо лучше. В Кремле назвали такие слова хамскими. «Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.