В Иране хоронят погибшего в авиакатастрофе президента Раиси. Фоторепортаж

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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

В городе Мешхед начались похороны президента Ирана Эбрахима Раиси. Глава государства хотел, чтобы его похоронили в мавзолее имама Резы. Проститься со своим президентом пришло много людей. По разным оценкам, на улицах собрались три миллиона человек. Как прошла церемония — в фоторепортаже URA.RU.

После смерти главы Ирана госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «выиграл весь мир». По его словам, иранскому народу стало гораздо лучше. В Кремле назвали такие слова хамскими. «Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В городе Мешхед начались похороны президента Ирана Эбрахима Раиси. Глава государства хотел, чтобы его похоронили в мавзолее имама Резы. Проститься со своим президентом пришло много людей. По разным оценкам, на улицах собрались три миллиона человек. Как прошла церемония — в фоторепортаже URA.RU. После смерти главы Ирана госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «выиграл весь мир». По его словам, иранскому народу стало гораздо лучше. В Кремле назвали такие слова хамскими. «Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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