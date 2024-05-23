В городе Мешхед начались похороны президента Ирана Эбрахима Раиси. Глава государства хотел, чтобы его похоронили в мавзолее имама Резы. Проститься со своим президентом пришло много людей. По разным оценкам, на улицах собрались три миллиона человек. Как прошла церемония — в фоторепортаже URA.RU.
После смерти главы Ирана госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «выиграл весь мир». По его словам, иранскому народу стало гораздо лучше. В Кремле назвали такие слова хамскими. «Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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