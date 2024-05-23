СКР: глава управления Минобороны Вертелецкий взят под стражу

23 мая 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Еще один высокопоставленный офицер Минобороны России взят под стражу. Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, арестован начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. «Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Нарушения допущены при выполнении государственного оборонного заказа», — сообщила Петренко. Ее слова приводит telegram-канал «Следком» . Согласно данным следствия, преступление было совершено в 2022 году. Тогда Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. Сумма ущерба составила более 70 млн рублей. Вертелецкий заключен под стражу. Ранее о задержании Вертелецкого сообщил военкор Юрий Котенок. Сообщалось, что офицера подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще один высокопоставленный офицер Минобороны России взят под стражу. Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, арестован начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. «Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Нарушения допущены при выполнении государственного оборонного заказа», — сообщила Петренко. Ее слова приводит telegram-канал «Следком». Согласно данным следствия, преступление было совершено в 2022 году. Тогда Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. Сумма ущерба составила более 70 млн рублей. Вертелецкий заключен под стражу. Ранее о задержании Вертелецкого сообщил военкор Юрий Котенок. Сообщалось, что офицера подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.