«Лента.ру» нашла у сотрудника МО Вертелецкого несостыковки в декларации

«Лента.ру»: у задержанного сотрудника МО Вертелецкого резко вырос доход в 2020
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Владимира Вертелецкого 2019 по 2020 год резко вырос доход — с 1,7 миллиона рублей до 3,7 миллиона рублей, пишут СМИ
У Владимира Вертелецкого 2019 по 2020 год резко вырос доход — с 1,7 миллиона рублей до 3,7 миллиона рублей, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В 2020 году у арестованного сотрудника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого резко вырос доход — до 3,7 миллиона рублей. Это следует из данных деклараций, пишут СМИ.

«В 2020 году Вертелецкий стал собственником Audi Q7. При этом больше никаких транспортных средств на него и его супругу не было зарегистрировано. Кроме того, в 2020 году задержанный заработал 3,7 миллиона рублей, годом ранее — 1,7 миллиона», — сообщает издание «Лента.ру», которая изучила декларации. Отмечается, что до 2020 года не было значительных изменений в уровнях дохода.

В 2013 году, согласно документам, у Вертелецкого был в собственности автомобиль Kia. На его супругу оформлен Volkswagen. У семьи — квартира площадью 60,6 квадратов.

Ранее Владимира Вертелецкого задержали. Его арестовали за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Сумма ущерба — более 70 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2020 году у арестованного сотрудника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого резко вырос доход — до 3,7 миллиона рублей. Это следует из данных деклараций, пишут СМИ. «В 2020 году Вертелецкий стал собственником Audi Q7. При этом больше никаких транспортных средств на него и его супругу не было зарегистрировано. Кроме того, в 2020 году задержанный заработал 3,7 миллиона рублей, годом ранее — 1,7 миллиона», — сообщает издание «Лента.ру», которая изучила декларации. Отмечается, что до 2020 года не было значительных изменений в уровнях дохода. В 2013 году, согласно документам, у Вертелецкого был в собственности автомобиль Kia. На его супругу оформлен Volkswagen. У семьи — квартира площадью 60,6 квадратов. Ранее Владимира Вертелецкого задержали. Его арестовали за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Сумма ущерба — более 70 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...