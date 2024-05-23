«Лента.ру» нашла у сотрудника МО Вертелецкого несостыковки в декларации

В 2020 году у арестованного сотрудника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого резко вырос доход — до 3,7 миллиона рублей. Это следует из данных деклараций, пишут СМИ.
«В 2020 году Вертелецкий стал собственником Audi Q7. При этом больше никаких транспортных средств на него и его супругу не было зарегистрировано. Кроме того, в 2020 году задержанный заработал 3,7 миллиона рублей, годом ранее — 1,7 миллиона», — сообщает издание «Лента.ру», которая изучила декларации. Отмечается, что до 2020 года не было значительных изменений в уровнях дохода.
В 2013 году, согласно документам, у Вертелецкого был в собственности автомобиль Kia. На его супругу оформлен Volkswagen. У семьи — квартира площадью 60,6 квадратов.
Ранее Владимира Вертелецкого задержали. Его арестовали за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Сумма ущерба — более 70 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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