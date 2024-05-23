ФСБ провела обыски и задержание в мэрии Челябинска

Задержан по подозрению во взятке главный дорожник Челябинска Дмитрий Шиляев

23 мая 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Комитете по дорожному хозяйству (КДХ) мэрии Челябинска 23 мая прошли следственные действия. Об этом сообщил источники URA.RU в силовых структурах. «Был изъят определенный объем документов. Также сотрудниками ФСБ задержан для дачи показаний руководитель данной структуры, Дмитрий Шиляев. Следственные действия прошли также по его месту жительства. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту получения взятки за то, что чиновники закрыли глаза на недобросовестное исполнение дорожного контракта стоимостью 30 млн рублей», — пояснил инсайдер. «На данный момент мы не можем дать официальную информацию по этому вопросу», — заявили «URA.RU» в пресс-службе администрации города. Ответ на запрос, отправленный в СК, на момент публикации новости не поступил. В 2019 году КДХ возглавил Ринат Кучитаров, что закончилось для него арестом по обвинению в многомиллионных махинациях. Сменивший его Николай Кожевников уволился в рекордно короткий срок, не проработав и года. Шиляев работал в качестве врио руководителя, теперь комитет обезглавлен окончательно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Комитете по дорожному хозяйству (КДХ) мэрии Челябинска 23 мая прошли следственные действия. Об этом сообщил источники URA.RU в силовых структурах. «Был изъят определенный объем документов. Также сотрудниками ФСБ задержан для дачи показаний руководитель данной структуры, Дмитрий Шиляев. Следственные действия прошли также по его месту жительства. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту получения взятки за то, что чиновники закрыли глаза на недобросовестное исполнение дорожного контракта стоимостью 30 млн рублей», — пояснил инсайдер. «На данный момент мы не можем дать официальную информацию по этому вопросу», — заявили «URA.RU» в пресс-службе администрации города. Ответ на запрос, отправленный в СК, на момент публикации новости не поступил. В 2019 году КДХ возглавил Ринат Кучитаров, что закончилось для него арестом по обвинению в многомиллионных махинациях. Сменивший его Николай Кожевников уволился в рекордно короткий срок, не проработав и года. Шиляев работал в качестве врио руководителя, теперь комитет обезглавлен окончательно.