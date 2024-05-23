Суд отправил под стражу фигурантов по делу о хищении денег у «Россетей»

24 мая 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Суд арестовал фигурантов дела до 22 июля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мещанский районный суд Москвы отправил под арест фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО «Федеральная сетевая компания Россети». Об этом заявили в суде. Речь идет о гендиректоре ООО «Русфактор» Викторе Николаеве, заместителях гендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаевой и Виталия Перебалина. «Столичный суд отправил под арест фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО „Федеральная сетевая компания Россети“» — говорится в сообщении пресс-службы инстанции. Там уточнили, что все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Под стражей они пробудут до 22 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мещанский районный суд Москвы отправил под арест фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО «Федеральная сетевая компания Россети». Об этом заявили в суде. Речь идет о гендиректоре ООО «Русфактор» Викторе Николаеве, заместителях гендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаевой и Виталия Перебалина. «Столичный суд отправил под арест фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО „Федеральная сетевая компания Россети“» — говорится в сообщении пресс-службы инстанции. Там уточнили, что все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Под стражей они пробудут до 22 июля.