23 мая 2024

Суд отправил под стражу фигурантов по делу о хищении денег у «Россетей»

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Суд арестовал фигурантов дела до 22 июля Фото:

Мещанский районный суд Москвы отправил под арест фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО «Федеральная сетевая компания Россети». Об этом заявили в суде. Речь идет о гендиректоре ООО «Русфактор» Викторе Николаеве, заместителях гендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаевой и Виталия Перебалина.

«Столичный суд отправил под арест фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО „Федеральная сетевая компания Россети“» — говорится в сообщении пресс-службы инстанции. Там уточнили, что все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Под стражей они пробудут до 22 июля.

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Мещанский районный суд Москвы отправил под арест фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО «Федеральная сетевая компания Россети». Об этом заявили в суде. Речь идет о гендиректоре ООО «Русфактор» Викторе Николаеве, заместителях гендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаевой и Виталия Перебалина. «Столичный суд отправил под арест фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО „Федеральная сетевая компания Россети“» — говорится в сообщении пресс-службы инстанции. Там уточнили, что все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Под стражей они пробудут до 22 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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