«Известия»: инвесторы могут не успеть переоформить иностранные акции «Яндекса»

Владельцы акций Yandex N.V. могут потерять свои инвестиции, так как обмен на ценные бумаги российского МКПАО «Яндекс» проводится в ускоренном режиме. Об этом сообщили в Ассоциации развития финграмотности.
«Чтобы с гарантией уложиться в этот срок, инвестор должен обладать очень высоким уровнем юридической грамотности, необходимым количеством времени этим заниматься и желательно жить в Москве. Сроки приема внебиржевых оферт нужно продлить и информировать инвесторов более активно», — заявил гендиректор АРФГ Вениамин Каганов, передает газета «Известия».
Организатор обмена недостаточно информирует акционеров о процедуре, что создает риски, сказано в тексте. Для внебиржевых инвесторов необходимо предоставить документы за две недели, а для биржевых — за 1,5 месяца. Вопрос о нехватке времени для обмена акций планируют обсудить в Центральном банке. Регулятор может принять меры в связи с данной ситуацией.
В середине мая нидерландское подразделение «Яндекса» Yandex NV объявило об успешном завершении первой фазы продажи своего российского бизнеса. Компания планирует продать весь российский сегмент за приблизительно 475 миллиардов рублей (около 5,2 миллиарда долларов США).
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