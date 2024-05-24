Погибшие при ракетной атаке ВСУ в Симферопольском районе шли домой со стройки

Мирные жители, которые погибли в результате атаки ВСУ на Симферопольский район Крыма, были строителями и шли домой с работы в момент удара. Об этом рассказал местный житель Николай Удовиченко.
«Неподалеку оказались два человека. По всей видимости, они уже были „двухсотые“ (погибшие — прим. URA.RU). Позвонили в „112“, приехали скорая, МЧС», — пояснил Николай в беседе с РЕН ТВ.
По его словам погибшие жили недалеко от места обстрела. Они трудились на стройке и шли после работы домой.
ВСУ в ночь на 24 мая атаковали полуостров. Позже стало известно о двух погибших. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять информации только с официальных источников.
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