Погибшие при ракетной атаке ВСУ в Симферопольском районе шли домой со стройки

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ВСУ атаковали Крым 24 мая Фото:
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Мирные жители, которые погибли в результате атаки ВСУ на Симферопольский район Крыма, были строителями и шли домой с работы в момент удара. Об этом рассказал местный житель Николай Удовиченко.

«Неподалеку оказались два человека. По всей видимости, они уже были „двухсотые“ (погибшие — прим. URA.RU). Позвонили в „112“, приехали скорая, МЧС», — пояснил Николай в беседе с РЕН ТВ.

По его словам погибшие жили недалеко от места обстрела. Они трудились на стройке и шли после работы домой.

ВСУ в ночь на 24 мая атаковали полуостров. Позже стало известно о двух погибших. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять информации только с официальных источников.

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Мирные жители, которые погибли в результате атаки ВСУ на Симферопольский район Крыма, были строителями и шли домой с работы в момент удара. Об этом рассказал местный житель Николай Удовиченко. «Неподалеку оказались два человека. По всей видимости, они уже были „двухсотые“ (погибшие — прим. URA.RU). Позвонили в „112“, приехали скорая, МЧС», — пояснил Николай в беседе с РЕН ТВ. По его словам погибшие жили недалеко от места обстрела. Они трудились на стройке и шли после работы домой. ВСУ в ночь на 24 мая атаковали полуостров. Позже стало известно о двух погибших. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять информации только с официальных источников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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