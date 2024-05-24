Погибшие при ракетной атаке ВСУ в Симферопольском районе шли домой со стройки

ВСУ атаковали Крым 24 мая Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители, которые погибли в результате атаки ВСУ на Симферопольский район Крыма, были строителями и шли домой с работы в момент удара. Об этом рассказал местный житель Николай Удовиченко.

«Неподалеку оказались два человека. По всей видимости, они уже были „двухсотые“ (погибшие — прим. URA.RU). Позвонили в „112“, приехали скорая, МЧС», — пояснил Николай в беседе с РЕН ТВ.

По его словам погибшие жили недалеко от места обстрела. Они трудились на стройке и шли после работы домой.

ВСУ в ночь на 24 мая атаковали полуостров. Позже стало известно о двух погибших. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять информации только с официальных источников.