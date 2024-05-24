Командир роты раскрыл, на какие подлости идут ВСУ из-за нехватки солдат

Командир роты «Пират»: ВСУ маскируют взрывчатку и скидывают ее на позиции ВС РФ
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ВСУ маскируют взрывчатку под еду и дронами скидывают ее на позиции ВС РФ
ВСУ маскируют взрывчатку под еду и дронами скидывают ее на позиции ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ на Угледарском направлении разбрасывают замаскированные бомбы с дронов, потому что испытывают острую нехватку солдат. Об этом сообщил командир роты ВС РФ с позывным «Пират».

«Делают не просто так. У нас есть „бегунки“. Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках», — заявил командир роты. По его словам, ВСУ маскируют бомбы обертками из-под кофе, сахара, шоколада и сбрасывают с коптеров на позиции ВС РФ. 

«Пират» отметил, что посылаемые врагом дроны могут нести килограмм взрывчатки. Он связывает подобные подлости от противника с тем, что украинская сторона испытывает дефицит людей.

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ВСУ на Угледарском направлении разбрасывают замаскированные бомбы с дронов, потому что испытывают острую нехватку солдат. Об этом сообщил командир роты ВС РФ с позывным «Пират». «Делают не просто так. У нас есть „бегунки“. Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках», — заявил командир роты. По его словам, ВСУ маскируют бомбы обертками из-под кофе, сахара, шоколада и сбрасывают с коптеров на позиции ВС РФ.  «Пират» отметил, что посылаемые врагом дроны могут нести килограмм взрывчатки. Он связывает подобные подлости от противника с тем, что украинская сторона испытывает дефицит людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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