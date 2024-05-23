Челябинский суд вынес приговор депутату из Татарстана, замешанному в делах регионального минстроя. Видео

Челябинский суд приговорил депутата Ахметгаянова к условному сроку

24 мая 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Булата Ахметгаянова признали виновным, он получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Центральный райсуд Челябинска 24 мая приговорил к условному сроку депутата Мамадышского района Республики Татарстан Булата Ахметгаянова, обвиняемого в мошенничестве и замешанного в делах регионального минстроя. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд приговорил признать Ахметгаянова виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Назначить ему в качестве наказания лишение свободы на срок четыре года со штрафом 600 тысяч рублей. В силу статьи 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком три года», — зачитал приговор судья Александр Табаков. Ахметгаянов в разговоре с корреспондентом отметил, что он получил то наказание, которое заслужил. Он благодарен суду за понимание. «Никогда люди приговором довольны не бывают. Но на сегодняшний день я доволен. Справедливость есть. Я верю в это», — добавил депутат. Ахметгаянов был задержан в январе 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. Следствие полагало, что депутат обманул жену бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова, который попал под следствие за получение взяток. Предварительно, он пообещал женщине помочь вытащить ее мужа из СИЗО. За это он попросил у нее два млн рублей. Но после отказался выполнять свое обещание, потратив деньги на собственные нужды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 24 мая приговорил к условному сроку депутата Мамадышского района Республики Татарстан Булата Ахметгаянова, обвиняемого в мошенничестве и замешанного в делах регионального минстроя. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд приговорил признать Ахметгаянова виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Назначить ему в качестве наказания лишение свободы на срок четыре года со штрафом 600 тысяч рублей. В силу статьи 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком три года», — зачитал приговор судья Александр Табаков. Ахметгаянов в разговоре с корреспондентом отметил, что он получил то наказание, которое заслужил. Он благодарен суду за понимание. «Никогда люди приговором довольны не бывают. Но на сегодняшний день я доволен. Справедливость есть. Я верю в это», — добавил депутат. Ахметгаянов был задержан в январе 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. Следствие полагало, что депутат обманул жену бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова, который попал под следствие за получение взяток. Предварительно, он пообещал женщине помочь вытащить ее мужа из СИЗО. За это он попросил у нее два млн рублей. Но после отказался выполнять свое обещание, потратив деньги на собственные нужды.