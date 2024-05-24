Глава ФСБ предупредил о новом союзнике НАТО в войне против России

Североатлантический альянс вынуждает Молдавию выступить против России и Беларуси. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников.
«Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. <...> НАТО буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией», — подчеркнул Александр Бортников во время встречи в Бишкеке. Там сейчас проходит заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Слова директора ФСБ приводит РИА Новости. Руководитель ведомства также подчеркнул, что молдавские власти практически утратили свою государственную идентичность. Страна теряет свою независимость, добавил он.
На днях сообщалось, что Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о сотрудничестве в сферах безопасности и обороны. Кишинев рассматривают как кандидата на вступление в ЕС. При этом не все в стране согласны с этим. Например, молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор объявил о запуске компании против вступления своей страны в союз.
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