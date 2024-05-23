Опекуну, обвиняемой в убийстве Далера Бобиева, продлили арест. Видео

24 мая 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова осталась под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В СИЗО Наумова будет находиться минимум до 27 июня. В суде журналистам она сообщила, что ее муж Александр Наумов, которого начали судить за истязания Далера, ни в чем не виновен. На вопрос про виновность ее племянника Даниила Егольникова (тоже стал фигурантом дела) заявила, что «следствие разберется». Также она сказала, что скучает по детям, а как умер Далер — не знает. Сторона защиты обжалует решение суда. Летом 2023 года Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В СИЗО Наумова будет находиться минимум до 27 июня. В суде журналистам она сообщила, что ее муж Александр Наумов, которого начали судить за истязания Далера, ни в чем не виновен. На вопрос про виновность ее племянника Даниила Егольникова (тоже стал фигурантом дела) заявила, что «следствие разберется». Также она сказала, что скучает по детям, а как умер Далер — не знает. Сторона защиты обжалует решение суда. Летом 2023 года Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.