23 мая 2024

Опекуну, обвиняемой в убийстве Далера Бобиева, продлили арест. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Вероника Наумова осталась под стражей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

В СИЗО Наумова будет находиться минимум до 27 июня. В суде журналистам она сообщила, что ее муж Александр Наумов, которого начали судить за истязания Далера, ни в чем не виновен. На вопрос про виновность ее племянника Даниила Егольникова (тоже стал фигурантом дела) заявила, что «следствие разберется». Также она сказала, что скучает по детям, а как умер Далер — не знает. Сторона защиты обжалует решение суда.

Летом 2023 года Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. В СИЗО Наумова будет находиться минимум до 27 июня. В суде журналистам она сообщила, что ее муж Александр Наумов, которого начали судить за истязания Далера, ни в чем не виновен. На вопрос про виновность ее племянника Даниила Егольникова (тоже стал фигурантом дела) заявила, что «следствие разберется». Также она сказала, что скучает по детям, а как умер Далер — не знает. Сторона защиты обжалует решение суда. Летом 2023 года Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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