В деле убитого шестилетнего Далера Бобиева появился новый фигурант

Следственный комитет предъявил обвинение в истязаниях погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга племяннику его опекунши Вероники Наумовой Даниилу Егольникову. О том, что в деле появился новый фигурант, рассказала URA.RU адвокат опекунши Елена Хорова.
«Да, Даниил [Егольников] является фигурантом уголовного дела», — подтвердила адвокат Вероники Наумовой Елена Хорова. По ее словам, Егольникову вменяют статью 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).
По словам источника издания «КП — Екатеринбург», СК предъявил обвинение 21-летнему студенту еще в 2023 году. Однако сам он давал показания против опекуна погибшего мальчика Александра Наумова, который не признал вину на заседании в Екатеринбургском гарнизонном военном суде. Егольников также будет вызван в суд в качестве свидетеля.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.
Летом 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. На поиски вышли сотни полицейских, волонтеров и спасателей. Тело погибшего мальчика нашли через несколько дней в гараже, находившемся в собственности опекуна семьи. Обвиняемой продлили арест до 27 мая. Громкая история о поисках приемного ребенка — в сюжете URA.RU.
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