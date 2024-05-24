Директор ФСБ: НАТО перебрасывает террористов на Украину

НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину, часть из которых задействована в дальнейшей террористической экспансии в СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство содружества», — приводит слова Бортникова РИА Новости.
Глава ФСБ также заявил о попытках Запада разобщить страны СНГ. По его словам, через подконтрольную систему некоммерческих организаций Запад ведет работу по распространению ксенофобской повестки, а также прививает ложные ценности среди молодежи.
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