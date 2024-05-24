Директор ФСБ: НАТО перебрасывает террористов на Украину

24 мая 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Страны НАТО массово перебрасывают на Украину наемников-террористов, уверяет Бортников Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину, часть из которых задействована в дальнейшей террористической экспансии в СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. «Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство содружества», — приводит слова Бортникова РИА Новости. Глава ФСБ также заявил о попытках Запада разобщить страны СНГ. По его словам, через подконтрольную систему некоммерческих организаций Запад ведет работу по распространению ксенофобской повестки, а также прививает ложные ценности среди молодежи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину, часть из которых задействована в дальнейшей террористической экспансии в СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. «Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство содружества», — приводит слова Бортникова РИА Новости. Глава ФСБ также заявил о попытках Запада разобщить страны СНГ. По его словам, через подконтрольную систему некоммерческих организаций Запад ведет работу по распространению ксенофобской повестки, а также прививает ложные ценности среди молодежи.