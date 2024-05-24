«Коммерсант»: арестованного генерала Попова готовят к освобождению

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова 24 мая. Об этом сообщил «Коммерсант».
«24 мая 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которому инкриминируется причастность к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на его арест», — передал «Коммерсант». Там же сообщили, что следствие решило подать ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд об изменении генералу меры пресечения на домашний арест.
Попов был арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда по ходатайству главного военного следственного управления СКР. Он подозревается в присвоении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей, закупленного для нужд оборонительных сооружений. Свою вину он отрицает.
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