«Коммерсант»: арестованного генерала Попова готовят к освобождению

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Будет рассмотрена жалоба на арест бывшего командующего 58-1 армией генерала Попова
Будет рассмотрена жалоба на арест бывшего командующего 58-1 армией генерала Попова Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова 24 мая. Об этом сообщил «Коммерсант».

«24 мая 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которому инкриминируется причастность к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на его арест», — передал «Коммерсант». Там же сообщили, что следствие решило подать ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд об изменении генералу меры пресечения на домашний арест.

Попов был арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда по ходатайству главного военного следственного управления СКР. Он подозревается в присвоении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей, закупленного для нужд оборонительных сооружений. Свою вину он отрицает.

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Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова 24 мая. Об этом сообщил «Коммерсант». «24 мая 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которому инкриминируется причастность к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на его арест», — передал «Коммерсант». Там же сообщили, что следствие решило подать ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд об изменении генералу меры пресечения на домашний арест. Попов был арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда по ходатайству главного военного следственного управления СКР. Он подозревается в присвоении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей, закупленного для нужд оборонительных сооружений. Свою вину он отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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