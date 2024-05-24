Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией

24 мая 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Западные лидеры понимают, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, считает Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Запад понимает, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран НАТО, поэтому заявления западных политиков об «угрозе со стороны России» — это маневр перед вступлением в открытую войну с РФ. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я интерпретирую ссылку на российскую угрозу как подготовительный маневр для вступления западников в войну», — заявил Орбан в эфире радио Blikk. По его мнению, западные лидеры понимают, что Россия не намерена «захватывать весь западный мир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад понимает, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран НАТО, поэтому заявления западных политиков об «угрозе со стороны России» — это маневр перед вступлением в открытую войну с РФ. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я интерпретирую ссылку на российскую угрозу как подготовительный маневр для вступления западников в войну», — заявил Орбан в эфире радио Blikk. По его мнению, западные лидеры понимают, что Россия не намерена «захватывать весь западный мир».