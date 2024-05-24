Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Западные лидеры понимают, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, считает Виктор Орбан Фото:

Запад понимает, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран НАТО, поэтому заявления западных политиков об «угрозе со стороны России» — это маневр перед вступлением в открытую войну с РФ. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я интерпретирую ссылку на российскую угрозу как подготовительный маневр для вступления западников в войну», — заявил Орбан в эфире радио Blikk. По его мнению, западные лидеры понимают, что Россия не намерена «захватывать весь западный мир».

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Запад понимает, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран НАТО, поэтому заявления западных политиков об «угрозе со стороны России» — это маневр перед вступлением в открытую войну с РФ. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я интерпретирую ссылку на российскую угрозу как подготовительный маневр для вступления западников в войну», — заявил Орбан в эфире радио Blikk. По его мнению, западные лидеры понимают, что Россия не намерена «захватывать весь западный мир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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