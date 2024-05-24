Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией

Западные лидеры понимают, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, считает Виктор Орбан
Запад понимает, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран НАТО, поэтому заявления западных политиков об «угрозе со стороны России» — это маневр перед вступлением в открытую войну с РФ. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Я интерпретирую ссылку на российскую угрозу как подготовительный маневр для вступления западников в войну», — заявил Орбан в эфире радио Blikk. По его мнению, западные лидеры понимают, что Россия не намерена «захватывать весь западный мир».
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