23 мая 2024

После массового отравления фабрики «Жизньмарта» проверяют по два раза

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Владелец «Жизньмарта» считает, что сети угрожают закрытием в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

В Екатеринбурге после массового отравления клиентов фабрики «Жизньмарта» начали проверять по второму разу. Об этом сообщил владелец компании Иван Зайченко.

«[Проверки] происходят массово. Может, кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли?» — написал бизнесмен в telegram-канале, прикрепив скрин переписки с одним из владельцев фабрики.

Зайченко считает, что сети могут угрожать закрытием. «Если „Жизньмарту“ надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите. Но перестаньте уже нас мучить так», — добавил он.

О массовой вспышке отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт» стало известно 23 мая. Роспотребнадзор сообщил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Санврачи нашли кишечную палочку в пробах готовой продукции из сети магазинов «Жизньмарт». Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков ритейла. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге после массового отравления клиентов фабрики «Жизньмарта» начали проверять по второму разу. Об этом сообщил владелец компании Иван Зайченко. «[Проверки] происходят массово. Может, кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли?» — написал бизнесмен в telegram-канале, прикрепив скрин переписки с одним из владельцев фабрики. Зайченко считает, что сети могут угрожать закрытием. «Если „Жизньмарту“ надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите. Но перестаньте уже нас мучить так», — добавил он. О массовой вспышке отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт» стало известно 23 мая. Роспотребнадзор сообщил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Санврачи нашли кишечную палочку в пробах готовой продукции из сети магазинов «Жизньмарт». Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков ритейла. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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