После массового отравления фабрики «Жизньмарта» проверяют по два раза

24 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Владелец «Жизньмарта» считает, что сети угрожают закрытием в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» В Екатеринбурге после массового отравления клиентов фабрики «Жизньмарта» начали проверять по второму разу. Об этом сообщил владелец компании Иван Зайченко. «[Проверки] происходят массово. Может, кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли?» — написал бизнесмен в telegram-канале, прикрепив скрин переписки с одним из владельцев фабрики. Зайченко считает, что сети могут угрожать закрытием. «Если „Жизньмарту“ надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите. Но перестаньте уже нас мучить так», — добавил он. О массовой вспышке отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт» стало известно 23 мая. Роспотребнадзор сообщил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Санврачи нашли кишечную палочку в пробах готовой продукции из сети магазинов «Жизньмарт». Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков ритейла. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге после массового отравления клиентов фабрики «Жизньмарта» начали проверять по второму разу. Об этом сообщил владелец компании Иван Зайченко. «[Проверки] происходят массово. Может, кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли?» — написал бизнесмен в telegram-канале, прикрепив скрин переписки с одним из владельцев фабрики. Зайченко считает, что сети могут угрожать закрытием. «Если „Жизньмарту“ надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите. Но перестаньте уже нас мучить так», — добавил он. О массовой вспышке отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт» стало известно 23 мая. Роспотребнадзор сообщил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Санврачи нашли кишечную палочку в пробах готовой продукции из сети магазинов «Жизньмарт». Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков ритейла. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.