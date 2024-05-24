Генералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве

24 мая 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Арестованный Иван Попов отвергает все обвинения в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский. По его словам, все обвинения Попов отвергает. Новость по теме Критиковавшего МО РФ генерала Попова арестовали: биография военного «Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — рассказал адвокат в разговоре с ТАСС. По версии следствия, Попов в 2023 году участвовал в присвоении более 1 700 тонн металлопрокат, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области. Генерал-майор Попов был взят под стражу на два месяца 17 мая по обвинению в мошенничестве в крупных размерах, что предусмотрено частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время он находится в СИЗО. Его адвокат сообщил, что в пятницу Второй Западный окружной военный суд рассмотрит апелляцию на решение об аресте. Кроме того, в Следственном комитете заявили о желании смягчить меру пресечения для Попова. Светлана Петренко, официальный представитель СК, уточнила, что Главное военное следственное управление настаивает на замене содержания под стражей на домашний арест для обвиняемого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский. По его словам, все обвинения Попов отвергает. «Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — рассказал адвокат в разговоре с ТАСС. По версии следствия, Попов в 2023 году участвовал в присвоении более 1 700 тонн металлопрокат, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области. Генерал-майор Попов был взят под стражу на два месяца 17 мая по обвинению в мошенничестве в крупных размерах, что предусмотрено частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время он находится в СИЗО. Его адвокат сообщил, что в пятницу Второй Западный окружной военный суд рассмотрит апелляцию на решение об аресте. Кроме того, в Следственном комитете заявили о желании смягчить меру пресечения для Попова. Светлана Петренко, официальный представитель СК, уточнила, что Главное военное следственное управление настаивает на замене содержания под стражей на домашний арест для обвиняемого.