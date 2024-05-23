Основатель «Жизньмарта» пожаловался, что сети могут угрожать закрытием

Владелец екатеринбургской сети «Жизньмарт» Иван Зайченко пожаловался, что компании могут угрожать закрытием. Такое заявление он сделал после того, как рассказал, что фабрики начали проверять по несколько раз.
«Это какая-то акция устрашения? Если „Жизньмарту“ надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите, но перестаньте уже нас мучить так», — написал бизнесмен в telegram-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко».
Также он вспомнил историю «одной ресторанной сети в Екатеринбурге», которая несколько лет назад попала в похожую ситуацию. «Тогда больше 20 человек попали в больницу. Так они молчали, вообще ни одного комментария. Быстро все прошло, пару публикаций, Роспотребнадзор закрыл ресторан на 30 дней и все. Сеть сейчас активно растет. За последние пару дней понял, что это не наш путь. Нашими ценностями всегда были открытость и честность. И это большая ошибка, что в этом случае мы ею [не] пренебрегли. Будем исправляться» — написал Зайченко.
О массовой вспышке отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт» стало известно 23 мая. По данным Роспотребнадзора, у 18 человек выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Позже стало известно, что санврачи нашли кишечную палочку в пробах готовой продукции из сети магазинов. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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