Фигуранты по делу «Гортранса» Екатеринбурга рвутся на свободу

Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО обвиняемых в получении взяток топ-менеджера екатеринбургского «Гортранса» Александра Забарова и ведущего инженера материально-технического снабжения Дмитрия Фурсика. Им продлили меру пресечения, пояснили URA.RU в инстанции.
«Ленинский районный суд продлил фигурантам срок содержания под стражей до 16 августа. Постановления суда были обжалованы стороной защиты. Облсуд оставил меру пресечения в силе», — пояснили в пресс-службе суда.
О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило 31 октября 2023 года. Ему вменяют три эпизода: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой. Затем стало известно, что вместе с Хабаровым был задержан Фурсик. Предположительно, их задержание было частью масштабной силовой операции, которая прошла также в Челябинской области и Пермском крае. Позднее в деле появился новый фигурант — Сергей Жигаловский — сотрудник компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса» Екатеринбурга.
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