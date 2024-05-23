23 мая 2024

Фигуранты по делу «Гортранса» Екатеринбурга рвутся на свободу

Суд продлил арест топ-менеджеру «Гортранса» Екатеринбурга, обвиняемому во взятке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Александру Хабарову и Дмитрию Фурсику вменяют взяточничество Фото:

Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО обвиняемых в получении взяток топ-менеджера екатеринбургского «Гортранса» Александра Забарова и ведущего инженера материально-технического снабжения Дмитрия Фурсика. Им продлили меру пресечения, пояснили URA.RU в инстанции.

«Ленинский районный суд продлил фигурантам срок содержания под стражей до 16 августа. Постановления суда были обжалованы стороной защиты. Облсуд оставил меру пресечения в силе», — пояснили в пресс-службе суда.

О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило 31 октября 2023 года. Ему вменяют три эпизода: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой. Затем стало известно, что вместе с Хабаровым был задержан Фурсик. Предположительно, их задержание было частью масштабной силовой операции, которая прошла также в Челябинской области и Пермском крае. Позднее в деле появился новый фигурант — Сергей Жигаловский — сотрудник компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса» Екатеринбурга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО обвиняемых в получении взяток топ-менеджера екатеринбургского «Гортранса» Александра Забарова и ведущего инженера материально-технического снабжения Дмитрия Фурсика. Им продлили меру пресечения, пояснили URA.RU в инстанции. «Ленинский районный суд продлил фигурантам срок содержания под стражей до 16 августа. Постановления суда были обжалованы стороной защиты. Облсуд оставил меру пресечения в силе», — пояснили в пресс-службе суда. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило 31 октября 2023 года. Ему вменяют три эпизода: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой. Затем стало известно, что вместе с Хабаровым был задержан Фурсик. Предположительно, их задержание было частью масштабной силовой операции, которая прошла также в Челябинской области и Пермском крае. Позднее в деле появился новый фигурант — Сергей Жигаловский — сотрудник компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса» Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...