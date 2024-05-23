23 мая 2024

В Челябинской области вновь похолодает до минус 2 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Одеваться теплее придется только в темное время суток, днем 27 мая будет теплее
Одеваться теплее придется только в темное время суток, днем 27 мая будет теплее Фото:

В Челябинской области снова ожидаются заморозки до минус двух градусов. Как 24 мая сообщили в Челябгидрометцентре, отрицательные температуры ожидаются ночью понедельника.

«Ночью в понедельник, 27 мая, ожидается плюс 2-7 градусов тепла. В горах и низинах ожидаются заморозки до минус двух градусов», — рассказали в метеослужбе.

Ночью понедельника местами пройдут дожди и будет облачно. Днем осадков преимущественно не ожидается. Температуры в дневное время прогреются до 9-14 градусов. Отдельные порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

На 25 мая, в день последних звонков, будет тепло. Днем температура прогреется до 23 градусов, хотя в ночные часы местами будет минус пять. В воскресенье днем на юге региона ожидается 25 градусов.

Вслед за теплом в выходные в начале недели похолодает
Вслед за теплом в выходные в начале недели похолодает
Фото:

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В Челябинской области снова ожидаются заморозки до минус двух градусов. Как 24 мая сообщили в Челябгидрометцентре, отрицательные температуры ожидаются ночью понедельника. «Ночью в понедельник, 27 мая, ожидается плюс 2-7 градусов тепла. В горах и низинах ожидаются заморозки до минус двух градусов», — рассказали в метеослужбе. Ночью понедельника местами пройдут дожди и будет облачно. Днем осадков преимущественно не ожидается. Температуры в дневное время прогреются до 9-14 градусов. Отдельные порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. На 25 мая, в день последних звонков, будет тепло. Днем температура прогреется до 23 градусов, хотя в ночные часы местами будет минус пять. В воскресенье днем на юге региона ожидается 25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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