В Челябинской области снова ожидаются заморозки до минус двух градусов. Как 24 мая сообщили в Челябгидрометцентре, отрицательные температуры ожидаются ночью понедельника.
«Ночью в понедельник, 27 мая, ожидается плюс 2-7 градусов тепла. В горах и низинах ожидаются заморозки до минус двух градусов», — рассказали в метеослужбе.
Ночью понедельника местами пройдут дожди и будет облачно. Днем осадков преимущественно не ожидается. Температуры в дневное время прогреются до 9-14 градусов. Отдельные порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
На 25 мая, в день последних звонков, будет тепло. Днем температура прогреется до 23 градусов, хотя в ночные часы местами будет минус пять. В воскресенье днем на юге региона ожидается 25 градусов.
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