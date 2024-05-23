Челябинцам рассказали о погоде на последний звонок

В день последних звонков, 25 мая, челябинцев ожидает теплая погода без осадков. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео».
«Днем в субботу, 25 мая, в Челябинске малооблачная погода, до 20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до +2», — говорится в прогнозе синоптиков.
Порывы ветра в этот день будут достигать восьми метров в секунду. Воскресенье 26 мая также ожидается без осадков с температурой в 16 градусов. Ночью будет теплее, чем сутками ранее — +9.
Следом за последними звонками челябинских выпускников ожидают выпускные балы. Они запланированы на 28 и 29 мая. В парке Юрия Гагарина пройдет «Атомный выпускной — 2024».
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