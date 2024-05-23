Челябинцам рассказали о погоде на последний звонок

Праздник выпускников в Челябинске состоится в сухую солнечную погоду

24 мая 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

В субботу 25 мая челябинских выпускников ждет солнечный день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В день последних звонков, 25 мая, челябинцев ожидает теплая погода без осадков. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео». «Днем в субботу, 25 мая, в Челябинске малооблачная погода, до 20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до +2», — говорится в прогнозе синоптиков. Порывы ветра в этот день будут достигать восьми метров в секунду. Воскресенье 26 мая также ожидается без осадков с температурой в 16 градусов. Ночью будет теплее, чем сутками ранее — +9. Следом за последними звонками челябинских выпускников ожидают выпускные балы. Они запланированы на 28 и 29 мая. В парке Юрия Гагарина пройдет «Атомный выпускной — 2024». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В день последних звонков, 25 мая, челябинцев ожидает теплая погода без осадков. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео». «Днем в субботу, 25 мая, в Челябинске малооблачная погода, до 20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до +2», — говорится в прогнозе синоптиков. Порывы ветра в этот день будут достигать восьми метров в секунду. Воскресенье 26 мая также ожидается без осадков с температурой в 16 градусов. Ночью будет теплее, чем сутками ранее — +9. Следом за последними звонками челябинских выпускников ожидают выпускные балы. Они запланированы на 28 и 29 мая. В парке Юрия Гагарина пройдет «Атомный выпускной — 2024».