23 мая 2024

Челябинцам рассказали о погоде на последний звонок

Праздник выпускников в Челябинске состоится в сухую солнечную погоду
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Последний звонок. Выпускники школ. Челябинск, последний звонок, аттракцион, выпускники , школьники
В субботу 25 мая челябинских выпускников ждет солнечный день Фото:

В день последних звонков, 25 мая, челябинцев ожидает теплая погода без осадков. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео».

«Днем в субботу, 25 мая, в Челябинске малооблачная погода, до 20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до +2», — говорится в прогнозе синоптиков.

Порывы ветра в этот день будут достигать восьми метров в секунду. Воскресенье 26 мая также ожидается без осадков с температурой в 16 градусов. Ночью будет теплее, чем сутками ранее — +9.

Следом за последними звонками челябинских выпускников ожидают выпускные балы. Они запланированы на 28 и 29 мая. В парке Юрия Гагарина пройдет «Атомный выпускной — 2024».

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В день последних звонков, 25 мая, челябинцев ожидает теплая погода без осадков. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео». «Днем в субботу, 25 мая, в Челябинске малооблачная погода, до 20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до +2», — говорится в прогнозе синоптиков. Порывы ветра в этот день будут достигать восьми метров в секунду. Воскресенье 26 мая также ожидается без осадков с температурой в 16 градусов. Ночью будет теплее, чем сутками ранее — +9. Следом за последними звонками челябинских выпускников ожидают выпускные балы. Они запланированы на 28 и 29 мая. В парке Юрия Гагарина пройдет «Атомный выпускной — 2024».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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