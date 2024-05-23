23 мая 2024

Обвиняемая в смерти Далера Бобиева вступилась за мужа — нового фигуранта дела

Опекун Наумова, обвиняемая в гибели Далера, защищает мужа, попавшего под суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело Вероники Наумовой скоро поступит в суд
Дело Вероники Наумовой скоро поступит в суд Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекун Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге, вступилась за мужа Александра, который стал новым фигурантом этого уголовного дела. Он обвиняется в истязании мальчика. Об этом URA.RU стало известно на суде, где Наумовой, возможно, в последний раз продлили меру пресечения.

«Считаю, что мой муж невиновен», — ответила Наумова на вопрос журналистов. Александра судят в Екатеринбургском гарнизонном военном суде, вину он не признает. Наумов — участник российской спецоперации на Украине.

Ленинский районный суд оставил Наумову под стражей до 27 июня. Ее адвокат Елена Хорова считает, что в июне дело поступит в суд. «Сегодня было последнее продление [меры пресечения] перед судом», — отметила она. По данным источника URA.RU, дело Наумовой будет рассматривать Свердловский областной суд.

Летом 2023 года Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.

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Опекун Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге, вступилась за мужа Александра, который стал новым фигурантом этого уголовного дела. Он обвиняется в истязании мальчика. Об этом URA.RU стало известно на суде, где Наумовой, возможно, в последний раз продлили меру пресечения. «Считаю, что мой муж невиновен», — ответила Наумова на вопрос журналистов. Александра судят в Екатеринбургском гарнизонном военном суде, вину он не признает. Наумов — участник российской спецоперации на Украине. Ленинский районный суд оставил Наумову под стражей до 27 июня. Ее адвокат Елена Хорова считает, что в июне дело поступит в суд. «Сегодня было последнее продление [меры пресечения] перед судом», — отметила она. По данным источника URA.RU, дело Наумовой будет рассматривать Свердловский областной суд. Летом 2023 года Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.
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