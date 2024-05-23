23 мая 2024

В Екатеринбурге скончалась многодетная мать, которую зверски избил сожитель

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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, мама с ребенком, материнство, детство, руки, рука ребенка, рука матери
После трагедии детей забрала бабушка Фото:

В больнице Екатеринбурга скончалась 32-летняя мама четверых детей. Ее госпитализировали после жестокого избиения, в котором обвинили ее 24-летнего сожителя. Информацию о гибели девушки подтвердила ее мама.

«У дочери была тяжелая черепно-мозговая травма, ей трепанацию черепа сделали. <…> У нее даже глаз правый не открывался, все лицо в синяках, а правая сторона была полностью обездвижена. После сложной операции ей стало лучше, врачи хотели ее перевести в нейрохирургию. Сегодня утром позвонили из больницы, сказали, что умерла», — передает слова мамы скончавшейся девушки Е1.ru. Бабушка забрала детей себе.

Обвиняемый находится под стражей. Ему вменяют статью 117 УК РФ «Истязание». Многодетную мать похоронят в Асбесте.

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В больнице Екатеринбурга скончалась 32-летняя мама четверых детей. Ее госпитализировали после жестокого избиения, в котором обвинили ее 24-летнего сожителя. Информацию о гибели девушки подтвердила ее мама. «У дочери была тяжелая черепно-мозговая травма, ей трепанацию черепа сделали. <…> У нее даже глаз правый не открывался, все лицо в синяках, а правая сторона была полностью обездвижена. После сложной операции ей стало лучше, врачи хотели ее перевести в нейрохирургию. Сегодня утром позвонили из больницы, сказали, что умерла», — передает слова мамы скончавшейся девушки Е1.ru. Бабушка забрала детей себе. Обвиняемый находится под стражей. Ему вменяют статью 117 УК РФ «Истязание». Многодетную мать похоронят в Асбесте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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