В Екатеринбурге скончалась многодетная мать, которую зверски избил сожитель

В больнице Екатеринбурга скончалась 32-летняя мама четверых детей. Ее госпитализировали после жестокого избиения, в котором обвинили ее 24-летнего сожителя. Информацию о гибели девушки подтвердила ее мама.
«У дочери была тяжелая черепно-мозговая травма, ей трепанацию черепа сделали. <…> У нее даже глаз правый не открывался, все лицо в синяках, а правая сторона была полностью обездвижена. После сложной операции ей стало лучше, врачи хотели ее перевести в нейрохирургию. Сегодня утром позвонили из больницы, сказали, что умерла», — передает слова мамы скончавшейся девушки Е1.ru. Бабушка забрала детей себе.
Обвиняемый находится под стражей. Ему вменяют статью 117 УК РФ «Истязание». Многодетную мать похоронят в Асбесте.
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