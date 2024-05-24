На Украине принудительно эвакуируют детей из Харьковской области

Минреинтеграциия Украины: детей принудительно эвакуируют из Харьковской области
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, ребенок, эвакуация, мама, семья, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из Харьковской области (архивное фото) Фото:
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Власти Украины приняли решение о принудительной эвакуации детей и их законных представителей из порядка 40 населенных пунктов Харьковской области. Это связывают со сложной обстановкой в регионе. Об эвакуации заявили в минреинтеграции страны.

«Согласовано решению об эвакуации детей принудительно (вместе — ред. URA.RU) с их законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Обязательную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов», — сообщили в ведомстве. Об этом минреинтеграции заявило в telegram-канале.

Там же сообщили, что эвакуация касается детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Разместить их собираются в Харькове, после чего перевезут в Волынскую область.

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Власти Украины приняли решение о принудительной эвакуации детей и их законных представителей из порядка 40 населенных пунктов Харьковской области. Это связывают со сложной обстановкой в регионе. Об эвакуации заявили в минреинтеграции страны. «Согласовано решению об эвакуации детей принудительно (вместе — ред. URA.RU) с их законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Обязательную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов», — сообщили в ведомстве. Об этом минреинтеграции заявило в telegram-канале. Там же сообщили, что эвакуация касается детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Разместить их собираются в Харькове, после чего перевезут в Волынскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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