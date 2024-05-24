На Украине принудительно эвакуируют детей из Харьковской области

Минреинтеграциия Украины: детей принудительно эвакуируют из Харьковской области

24 мая 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из Харьковской области (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины приняли решение о принудительной эвакуации детей и их законных представителей из порядка 40 населенных пунктов Харьковской области. Это связывают со сложной обстановкой в регионе. Об эвакуации заявили в минреинтеграции страны. «Согласовано решению об эвакуации детей принудительно (вместе — ред. URA.RU) с их законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Обязательную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов», — сообщили в ведомстве. Об этом минреинтеграции заявило в telegram-канале. Там же сообщили, что эвакуация касается детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Разместить их собираются в Харькове, после чего перевезут в Волынскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины приняли решение о принудительной эвакуации детей и их законных представителей из порядка 40 населенных пунктов Харьковской области. Это связывают со сложной обстановкой в регионе. Об эвакуации заявили в минреинтеграции страны. «Согласовано решению об эвакуации детей принудительно (вместе — ред. URA.RU) с их законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Обязательную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов», — сообщили в ведомстве. Об этом минреинтеграции заявило в telegram-канале. Там же сообщили, что эвакуация касается детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Разместить их собираются в Харькове, после чего перевезут в Волынскую область.