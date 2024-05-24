Reuters: Путин готов закончить конфликт на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин готов завершить конфликт на Украине, передает Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин готов в любой момент к прекращению огня на Украине. Но это и не исключает того факта, что он способен на сегодня сражаться столько, сколько потребуется. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванные источники, приближенные к Кремлю.

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт», — сказал один из высокопоставленных российских источников. Его слова передают авторы Reuters. Журналисты также запросили комментарий у официального представителя Кремля Дмитрий Пескова. Тот напомнил, что Путин всегда говорил, что Россия готова к прекращению конфликта на Украине.

Владимир Путин неоднократно отмечал, что Украина выступает против мирного решения конфликта. В Москве также высказывали недоумение в связи с тем, что Запад и Киев не приглашают РФ для обсуждения украинского мира. Российский глава также уточнял, что конфликт мог окончиться еще в марте 2022 во время переговоров в Турции. Однако тогда Великобритания вынудила Украину отказаться от подписания мирных инициатив.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин готов в любой момент к прекращению огня на Украине. Но это и не исключает того факта, что он способен на сегодня сражаться столько, сколько потребуется. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванные источники, приближенные к Кремлю. «Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт», — сказал один из высокопоставленных российских источников. Его слова передают авторы Reuters. Журналисты также запросили комментарий у официального представителя Кремля Дмитрий Пескова. Тот напомнил, что Путин всегда говорил, что Россия готова к прекращению конфликта на Украине. Владимир Путин неоднократно отмечал, что Украина выступает против мирного решения конфликта. В Москве также высказывали недоумение в связи с тем, что Запад и Киев не приглашают РФ для обсуждения украинского мира. Российский глава также уточнял, что конфликт мог окончиться еще в марте 2022 во время переговоров в Турции. Однако тогда Великобритания вынудила Украину отказаться от подписания мирных инициатив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...