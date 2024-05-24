Reuters: Путин готов закончить конфликт на Украине

24 мая 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин готов завершить конфликт на Украине, передает Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин готов в любой момент к прекращению огня на Украине. Но это и не исключает того факта, что он способен на сегодня сражаться столько, сколько потребуется. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванные источники, приближенные к Кремлю. «Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт», — сказал один из высокопоставленных российских источников. Его слова передают авторы Reuters. Журналисты также запросили комментарий у официального представителя Кремля Дмитрий Пескова. Тот напомнил, что Путин всегда говорил, что Россия готова к прекращению конфликта на Украине. Владимир Путин неоднократно отмечал, что Украина выступает против мирного решения конфликта. В Москве также высказывали недоумение в связи с тем, что Запад и Киев не приглашают РФ для обсуждения украинского мира. Российский глава также уточнял, что конфликт мог окончиться еще в марте 2022 во время переговоров в Турции. Однако тогда Великобритания вынудила Украину отказаться от подписания мирных инициатив. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин готов в любой момент к прекращению огня на Украине. Но это и не исключает того факта, что он способен на сегодня сражаться столько, сколько потребуется. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванные источники, приближенные к Кремлю. «Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт», — сказал один из высокопоставленных российских источников. Его слова передают авторы Reuters. Журналисты также запросили комментарий у официального представителя Кремля Дмитрий Пескова. Тот напомнил, что Путин всегда говорил, что Россия готова к прекращению конфликта на Украине. Владимир Путин неоднократно отмечал, что Украина выступает против мирного решения конфликта. В Москве также высказывали недоумение в связи с тем, что Запад и Киев не приглашают РФ для обсуждения украинского мира. Российский глава также уточнял, что конфликт мог окончиться еще в марте 2022 во время переговоров в Турции. Однако тогда Великобритания вынудила Украину отказаться от подписания мирных инициатив.