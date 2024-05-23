23 мая 2024

Тюменские силовики получили важную установку из Москвы

В Тюменской области усилят борьбу с коррупцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским силовикам поручили усилить борьбу с коррупцией Фото:

Сотрудникам силовых структур Тюменской области поручили усилить борьбу с коррупцией на территории региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он сообщил, что соответствующее указание поступило из Москвы.

«Правоохранительные органы Тюменской области получили указание из Москвы о том, что необходимо увеличить раскрываемость коррупционных преступлений. В ближайшее время работа в этом направлении будет максимально активизирована», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Другой источник агентства рассказал, что борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений работы тюменских силовиков. «Борьба с коррупцией ведется в постоянном режиме. Результаты работы есть. И в центральном главке об этом знают», — отметил инсайдер агентства.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор положительно оценил результаты работы областного главка полиции за 2023 год.

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Сотрудникам силовых структур Тюменской области поручили усилить борьбу с коррупцией на территории региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он сообщил, что соответствующее указание поступило из Москвы. «Правоохранительные органы Тюменской области получили указание из Москвы о том, что необходимо увеличить раскрываемость коррупционных преступлений. В ближайшее время работа в этом направлении будет максимально активизирована», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Другой источник агентства рассказал, что борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений работы тюменских силовиков. «Борьба с коррупцией ведется в постоянном режиме. Результаты работы есть. И в центральном главке об этом знают», — отметил инсайдер агентства. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор положительно оценил результаты работы областного главка полиции за 2023 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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