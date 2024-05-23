В автомастерских ХМАО возник острый дефицит работников

В Ханты-Мансийском автономном округе возник острый дефицит работников в сфере автобизнеса. Владелец автосервиса из Нижневартовска Максим Соловьев рассказал URA.RU, что особенно на рынке труда не хватает опытных механиков.
«Наблюдается кадровый голод. Для примера можно открыть сайты объявлений и посмотреть вакансии автослесарей, которых будет очень много. Так и знакомые ребята, у которых автосервисы, все как один жалуются, что не хватает механиков. Клиенты есть, люди жаждут что-то ремонтировать, а вот делать некому. Особенно, не хватает квалифицированных специалистов», — рассказал журналисту агентства Соловьев.
Дефицит кадров в сфере автобизнеса сейчас наблюдается по всему региону. Согласно открытой статистике сервиса HeadHunter, отрасль занимает второе место в Югре по нехватке соискателей. Предприниматели в свою очередь не исключают, что в будущем ситуация может сказаться на стоимости ремонта машин. Однако резких скачков цен бизнесмены стараются избегать на фоне конкуренции.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО летняя автомобильная резина подорожала на 30%. За год стоимость выросла как на зарубежные шины, так и на отечественные бренды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!