23 мая 2024

В Кургане выпускники отпраздновали последний звонок во дворце. Фото, видео

Выпускники курганской гимназии отпраздновали последний звонок во дворце культуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний звонок у выпускников. Курган
Курганские выпускники отпраздновали последний звонок во Дворце культуры железнодорожников Фото:

Выпускники гимназии №30 в Кургане отпраздновали свой последний звонок во Дворце культуры железнодорожников. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.

«Смело идите к намеченной цели. Я уверена, что со всеми испытаниями вы справитесь на отлично», — обратилась к выпускникам директор городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова.

На мероприятии выпускники и учителя подготовили концертную программу. Гимназисты исполнили танец со сложными элементами, а педагоги посвятили выпускникам песню.

Последние звонки проходят 24 и 25 мая. Например, школьники из города Петухова попросили родителей гордиться ими хотя бы вполовину так, как дети гордятся взрослыми.

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Выпускники гимназии №30 в Кургане отпраздновали свой последний звонок во Дворце культуры железнодорожников. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. «Смело идите к намеченной цели. Я уверена, что со всеми испытаниями вы справитесь на отлично», — обратилась к выпускникам директор городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова. На мероприятии выпускники и учителя подготовили концертную программу. Гимназисты исполнили танец со сложными элементами, а педагоги посвятили выпускникам песню. Последние звонки проходят 24 и 25 мая. Например, школьники из города Петухова попросили родителей гордиться ими хотя бы вполовину так, как дети гордятся взрослыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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