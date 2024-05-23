Выпускники гимназии №30 в Кургане отпраздновали свой последний звонок во Дворце культуры железнодорожников. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.
«Смело идите к намеченной цели. Я уверена, что со всеми испытаниями вы справитесь на отлично», — обратилась к выпускникам директор городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова.
На мероприятии выпускники и учителя подготовили концертную программу. Гимназисты исполнили танец со сложными элементами, а педагоги посвятили выпускникам песню.
Последние звонки проходят 24 и 25 мая. Например, школьники из города Петухова попросили родителей гордиться ими хотя бы вполовину так, как дети гордятся взрослыми.
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Выпускники гимназии №30 в Кургане отпраздновали свой последний звонок во Дворце культуры железнодорожников. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. «Смело идите к намеченной цели. Я уверена, что со всеми испытаниями вы справитесь на отлично», — обратилась к выпускникам директор городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова. На мероприятии выпускники и учителя подготовили концертную программу. Гимназисты исполнили танец со сложными элементами, а педагоги посвятили выпускникам песню. Последние звонки проходят 24 и 25 мая. Например, школьники из города Петухова попросили родителей гордиться ими хотя бы вполовину так, как дети гордятся взрослыми.