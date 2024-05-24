Боец ВСУ Максим Лихачев угнал у украинской армии танк Т-64 и перешел на сторону России. Об этом сообщил военный эксперт, бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов.
«Лихачёв перешёл на нашу сторону на Донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64», — написал Даниил Безсонов в своем telegram-канале. Уточняется, что украинский военный угнал танк, чтобы безопасно добраться до российских позиций.
При этом бойцы РФ ждали его по предварительной договоренности. При этом для ВСУ поездка Лихачева воспринималась как обычный боевой выход танка.
Ранее о своем переходе на сторону РФ рассказал украинский военный Роман Смолянюк. Он заявил, что таким образом намерен исправить все, что сейчас происходит на Украине, передает RT.
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