Новый министр обороны РФ провел первые переговоры с заграничным коллегой

Белоусов: Россия и Беларусь нуждаются в общей безопасности
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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов впервые встретился с колллегой из Беларуси Фото:

Россия и Беларусь как никогда нуждаются в тесном взаимодействии в области общей безопасности. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Это первые полноценные переговоры нового министра с коллегой из другой страны.

«Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», — сказал Белоусов. Его слова приводит «Белта». Министр подчеркнул, что Беларусь — верный союзник и надежный партнер России.

Также Белоусов признался, что рад личному знакомству с Хрениным и поблагодарил за прием и гостеприимство. Белорусский министр тоже подчеркнул необходимость укрепления связей между странами.

Это первая встреча Белоусова с коллегой из другого государства. Ранее новый министр обороны ездил в Китай в составе большой делегацией во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Россия и Беларусь как никогда нуждаются в тесном взаимодействии в области общей безопасности. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Это первые полноценные переговоры нового министра с коллегой из другой страны. «Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», — сказал Белоусов. Его слова приводит «Белта». Министр подчеркнул, что Беларусь — верный союзник и надежный партнер России. Также Белоусов признался, что рад личному знакомству с Хрениным и поблагодарил за прием и гостеприимство. Белорусский министр тоже подчеркнул необходимость укрепления связей между странами. Это первая встреча Белоусова с коллегой из другого государства. Ранее новый министр обороны ездил в Китай в составе большой делегацией во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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