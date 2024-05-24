Новый министр обороны РФ провел первые переговоры с заграничным коллегой

Белоусов: Россия и Беларусь нуждаются в общей безопасности

24 мая 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов впервые встретился с колллегой из Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Беларусь как никогда нуждаются в тесном взаимодействии в области общей безопасности. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Это первые полноценные переговоры нового министра с коллегой из другой страны. «Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», — сказал Белоусов. Его слова приводит «Белта». Министр подчеркнул, что Беларусь — верный союзник и надежный партнер России. Также Белоусов признался, что рад личному знакомству с Хрениным и поблагодарил за прием и гостеприимство. Белорусский министр тоже подчеркнул необходимость укрепления связей между странами. Это первая встреча Белоусова с коллегой из другого государства. Ранее новый министр обороны ездил в Китай в составе большой делегацией во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Беларусь как никогда нуждаются в тесном взаимодействии в области общей безопасности. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Это первые полноценные переговоры нового министра с коллегой из другой страны. «Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», — сказал Белоусов. Его слова приводит «Белта». Министр подчеркнул, что Беларусь — верный союзник и надежный партнер России. Также Белоусов признался, что рад личному знакомству с Хрениным и поблагодарил за прием и гостеприимство. Белорусский министр тоже подчеркнул необходимость укрепления связей между странами. Это первая встреча Белоусова с коллегой из другого государства. Ранее новый министр обороны ездил в Китай в составе большой делегацией во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.