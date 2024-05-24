У челябинского экс-губернатора Юревича остался украинский актив «Макфы»

У экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича не смогли отобрать украинский актив. Об этом заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Юревича.
«АО „Каланчакский комбинат хлебопродуктов“ (Херсонская область) не переоформлено на Росимущество. Дело в том, что регистратор находится в Киеве (Украина)», — цитирует Трунова издание «74.ру».
По данным издания, предприятие до сих пор зарегистрировано за компанией MGC International B.V. (Нидерланды). Ранее адвокат вячеслав Плахотнюк заявил, что все активы «Макфы» перешли в собственность РФ.
28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства.
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