В ХМАО вырос уровень инфляции

В Ханты-Мансийском автономном округе за апрель инфляция выросла до 6,76%. Однако показатель оказался ниже, чем в Уральском федеральном округе и по России, сообщает Центробанк.
«Годовая инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в апреле 2024 года ускорилась до 6,76% после 6,40% месяцем ранее. Годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем в Уральском федеральном округе (7,42%) и России в целом (7,84%)», — говорится на сайте регулятора.
Рост цен в регионе ускорился из-за высокой потребительской активности. А производителям и поставщикам тем временем пришлось переносить в цены возросшую стоимость издержек. «Цены на продовольственные товары в апреле 2024 года были на 7,33% выше, чем годом ранее, в марте — на 7,18%», — добавляют аналитики ЦБ.
Стоимость непродовольственных товаров в Югре оказалась тем временем на 4,64% выше, чем годом ранее. Месяцем раньше показатель был на уровне 3,42%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ускорился рост цен на строительные материалы. Тогда аналитики Центробанка отмечали, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски, которые используют в ремонте жилья.
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