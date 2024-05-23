Аналитики назвали причины резкого роста цен на кофе в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе ускорился рост цен на кофе. Из-за засухи в странах-производителях в апреле растворимая продукция стала дороже, чем год назад, сообщают аналитики Центробанка.
«В апреле цены на натуральный зерновой и молотый кофе росли в годовом выражении быстрее, чем в марте, а растворимый кофе стал дороже, чем год назад (в марте был дешевле). Это стало следствием снижения урожая кофе в странах-производителях из-за засухи и дефицита удобрений, а также усложнения логистики», — говорится на сайте ЦБ.
Среди другой продукции в прошлом месяце молоко, сметана и сгущенка дорожали в годовом разрезе быстрее, чем месяцем ранее. Причиной стали увеличенные издержки фермеров и заводов на оплату труда и транспортировку.
Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле цены на продукты в апреле по Югре оказались на 7,33% выше, чем годом ранее. А непродовольственные товары — на 4,64%.
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