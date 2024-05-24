Свердловский поселок превращают в рай для охотников и рыбаков

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В поселок Гари съезжаются любители охоты и рыбалки
В поселок Гари съезжаются любители охоты и рыбалки Фото:

Поселок Гари в Свердловской области активно благоустраивают для охотников и рыбаков. Об этом рассказал глава Гаринского городского округа Сергей Величко на пресс-конференции ТАСС, посвященной началу летнего туристического сезона. В 2023 году по поручению губернатора Свердловской области на туристическую базу «Пристань Гари» доставили спецтехнику, стоимостью 13,5 миллионов рублей.

«В 2024 году в поселке планируется построить кафе и детскую площадку, баню, две беседки для барбекю, у нас уже есть пристань [турбаза „Пристань Гари“], туда приезжают туристы», — поделился планами Величко. Поселок популярен среди любителей охоты и рыбалки, раз в месяц там совершают сплав по рекам и озерам, маршрут протяженностью 340 километров туристы исследуют четыре дня.

Спрос на путешествия по северу региона растет, туда возят туроператоры, туристы добираются и самостоятельно. Особенно им интересны неизведанные, труднодоступные места.

«Евгений Владимирович Куйвашев активно поддерживает развитие туризма на Северном Урале», — рассказала Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на пресс-конференции ТАСС, посвященной началу летнего туристического сезона.

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Поселок Гари в Свердловской области активно благоустраивают для охотников и рыбаков. Об этом рассказал глава Гаринского городского округа Сергей Величко на пресс-конференции ТАСС, посвященной началу летнего туристического сезона. В 2023 году по поручению губернатора Свердловской области на туристическую базу «Пристань Гари» доставили спецтехнику, стоимостью 13,5 миллионов рублей. «В 2024 году в поселке планируется построить кафе и детскую площадку, баню, две беседки для барбекю, у нас уже есть пристань [турбаза „Пристань Гари“], туда приезжают туристы», — поделился планами Величко. Поселок популярен среди любителей охоты и рыбалки, раз в месяц там совершают сплав по рекам и озерам, маршрут протяженностью 340 километров туристы исследуют четыре дня. Спрос на путешествия по северу региона растет, туда возят туроператоры, туристы добираются и самостоятельно. Особенно им интересны неизведанные, труднодоступные места. «Евгений Владимирович Куйвашев активно поддерживает развитие туризма на Северном Урале», — рассказала Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на пресс-конференции ТАСС, посвященной началу летнего туристического сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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