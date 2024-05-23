Власти Сургута раскрыли размер зарплаты директоров школ

Самыми высокооплачиваемыми директорами образовательных учреждений Сургута стали руководители школ с номерами 9, 1, 22, 46 и 29. Данные о средней зарплате были опубликованы на сайте администрации города.
Согласно данным отчетов, больше всех заработал директор средней школы №9. «Дорохина Елена. Среднемесячная заработная плата — 339 тысяч рублей», — указано в документах.
На втором месте в списке топ-директоров с самой большой зарплатой оказалась Татьяна Катербарг из первой школы со средним ежемесячным заработком в 328 тысяч. Третье место досталось Любови Постниковой из 22 школы с зарплатой в 318 тысяч. Четвертое место у руководителя школы №46 — Лилии Гейнц. Ее средний доход в месяц — 312 тысяч. Пятая строчка — за Мариной Светловой из 29 школы.
Меньше всего в 2023 году заработала руководитель школы № 25 Елена Макарова. Ее средняя зарплата равнялась 162 тысячам рублей. Примечательно, что в список самых высокооплачиваемых директоров школ не попали руководителей лицеев и гимназий Сургута.
Ранее URA.RU сообщало, в каких муниципалитетах ХМАО врачи получают больше. По данным исследования, самая высокая зарплата у врачей Югры в Березовском районе, а самая низкая — в Сургутском.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!