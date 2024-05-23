23 мая 2024

Власти Сургута раскрыли размер зарплаты директоров школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всех за 2023 года заработала директор школы номер 9
Больше всех за 2023 года заработала директор школы номер 9 Фото:

Самыми высокооплачиваемыми директорами образовательных учреждений Сургута стали руководители школ с номерами 9, 1, 22, 46 и 29. Данные о средней зарплате были опубликованы на сайте администрации города.

Согласно данным отчетов, больше всех заработал директор средней школы №9. «Дорохина Елена. Среднемесячная заработная плата — 339 тысяч рублей», — указано в документах.

На втором месте в списке топ-директоров с самой большой зарплатой оказалась Татьяна Катербарг из первой школы со средним ежемесячным заработком в 328 тысяч. Третье место досталось Любови Постниковой из 22 школы с зарплатой в 318 тысяч. Четвертое место у руководителя школы №46 — Лилии Гейнц. Ее средний доход в месяц — 312 тысяч. Пятая строчка — за Мариной Светловой из 29 школы.

Меньше всего в 2023 году заработала руководитель школы № 25 Елена Макарова. Ее средняя зарплата равнялась 162 тысячам рублей. Примечательно, что в список самых высокооплачиваемых директоров школ не попали руководителей лицеев и гимназий Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, в каких муниципалитетах ХМАО врачи получают больше. По данным исследования, самая высокая зарплата у врачей Югры в Березовском районе, а самая низкая — в Сургутском.

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Самыми высокооплачиваемыми директорами образовательных учреждений Сургута стали руководители школ с номерами 9, 1, 22, 46 и 29. Данные о средней зарплате были опубликованы на сайте администрации города. Согласно данным отчетов, больше всех заработал директор средней школы №9. «Дорохина Елена. Среднемесячная заработная плата — 339 тысяч рублей», — указано в документах. На втором месте в списке топ-директоров с самой большой зарплатой оказалась Татьяна Катербарг из первой школы со средним ежемесячным заработком в 328 тысяч. Третье место досталось Любови Постниковой из 22 школы с зарплатой в 318 тысяч. Четвертое место у руководителя школы №46 — Лилии Гейнц. Ее средний доход в месяц — 312 тысяч. Пятая строчка — за Мариной Светловой из 29 школы. Меньше всего в 2023 году заработала руководитель школы № 25 Елена Макарова. Ее средняя зарплата равнялась 162 тысячам рублей. Примечательно, что в список самых высокооплачиваемых директоров школ не попали руководителей лицеев и гимназий Сургута. Ранее URA.RU сообщало, в каких муниципалитетах ХМАО врачи получают больше. По данным исследования, самая высокая зарплата у врачей Югры в Березовском районе, а самая низкая — в Сургутском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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