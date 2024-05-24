Мишустин обозначил главные задачи России на пространстве СНГ

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Михаил Мишустин заявил о задаче СНГ повысить уровень жизни граждан
Михаил Мишустин заявил о задаче СНГ повысить уровень жизни граждан Фото:

Главными задачами России на пространстве СНГ являются углубление экономических связей в различных сферах безопасности, а также работа по наращиванию производственного потенциала содружества стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации», — сказал Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Его слова приводит корреспондент URA.RU с места событий.

По словам главы правительства, также необходимо продолжать работу для наращивания производственного и экономического потенциала Содружества независимых государств. Все это, отметил он, поможет повысить качество жизни граждан и противостоять санкциям в отношении стран СНГ.

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Главными задачами России на пространстве СНГ являются углубление экономических связей в различных сферах безопасности, а также работа по наращиванию производственного потенциала содружества стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации», — сказал Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Его слова приводит корреспондент URA.RU с места событий. По словам главы правительства, также необходимо продолжать работу для наращивания производственного и экономического потенциала Содружества независимых государств. Все это, отметил он, поможет повысить качество жизни граждан и противостоять санкциям в отношении стран СНГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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