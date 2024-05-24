Мишустин обозначил главные задачи России на пространстве СНГ

Главными задачами России на пространстве СНГ являются углубление экономических связей в различных сферах безопасности, а также работа по наращиванию производственного потенциала содружества стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации», — сказал Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Его слова приводит корреспондент URA.RU с места событий.
По словам главы правительства, также необходимо продолжать работу для наращивания производственного и экономического потенциала Содружества независимых государств. Все это, отметил он, поможет повысить качество жизни граждан и противостоять санкциям в отношении стран СНГ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.