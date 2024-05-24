Из 19 поставщиков санврачи проверили 11 Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Роспотребнадзор закрыл фабрики четырех поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге после массового отравления клиентов. Об этом сообщил основатель компании Иван Зайченко.

«У нас всего 19 поставщиков (было проверено 11, из них работает семь — прим. URA.RU), Роспотребнадзор закрыл четыре [фабрики], нами закрыты — две», — написал бизнесмен в telegram-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко». Всего временно не работают 12 партнеров «Жизньмарта».

Компании были закрыты из-за выявленных нарушений. Две из них не работают, потому что ждут протокол с замечаниями. Один поставщик не показал документацию с международными стандартами качества.

«Пока по закрытым фабрикам мы не приняли решения, будем ли мы продолжать с ними работать. Обсудим это с нашей санслужбой, когда напряжение немного спадет», — добавил Зайченко.

В Екатеринбурге примерно 18 человек заявили, что почувствовали себя плохо после посещения магазинов «Жизньмарт». После этого санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Откуда она взялась, неизвестно. В компании начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей.

Затем Зайченко сообщил, что некоторые фабрики подверглись повторной проверке. Он опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление, чтобы сеть ушла из Екатеринбурга. Некоторые точки временно закрылись. Актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в отдельном сюжете.