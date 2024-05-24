Некоторые магазины закрыты до 16 часов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

В Екатеринбурге после массового отравления клиентов некоторые точки «Жизньмарта» временно приостанавливают работу. Информация о закрытии появилась в telegram-каналах магазинов.

Как минимум работу приостановили точки на улице Новгородцевой, 15 и Высоцкого, 5. «Сегодня по техническим причинам наш магазин не будет работать с 14 часов. Как только мы откроемся, обязательно сообщим вам», — сказано в сообщении канала магазина на Новгородцевой. Точка на Высоцкого должна возобновить работу после 16 часов.

О массовой вспышке отравлений стало известно 23 мая. В Екатеринбурге примерно 18 человек заявили, что почувствовали себя плохо после посещения магазинов «Жизньмарт». Затем санврачи заявили, что в пробах готовой продукции из сети была найдена кишечная палочка. Откуда она взялась, на данный момент наверняка неизвестно. В компании «Жизньмарт» начали проводить собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей.

Позднее основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко сообщил, что некоторые фабрики подверглись повторной проверке. Он опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление, чтобы сеть ушла из Екатеринбурга. Актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в отдельном сюжете.

Скрин: соцсети

Скрин: соцсети