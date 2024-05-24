Челябинец вошел в рейтинг перспективной молодежи Forbes

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Youtube-канал Александра Парадеева имеет 1,8 млн подписчиков Фото:

Бывший житель Челябинска, 25-летний блогер Александр «Paradeev1ch» Парадеев вошел в топ-30 перспективной молодежи по версии Forbes. Блогер стал одним из трех, кто попал в список в номинации «Новые медиа».

«Александр Парадеев стал победителем рейтинга „30 до 30“. Будущий логер вырос на окраине Челябинска», — отметил Forbes.

Компанию Парадееву составили 29-летний youtube-блогер Александр Соколовский и 28-летняя комик Олеся Иванченко. Все участники представлены в той же номинации.

Также в рейтинге присутствует молодежь из номинаций предпринимателей, технологий, управления, спорта, социальных практик, музыки, искусства и моды.

Парадеев имеет twitch-аккаунт, на который подписано 1,8 млн человек. Посты блогера читают в Telegram, на youtube-канале блогера в настоящее время 1,4 млн подписчиков.

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Бывший житель Челябинска, 25-летний блогер Александр «Paradeev1ch» Парадеев вошел в топ-30 перспективной молодежи по версии Forbes. Блогер стал одним из трех, кто попал в список в номинации «Новые медиа». «Александр Парадеев стал победителем рейтинга „30 до 30“. Будущий логер вырос на окраине Челябинска», — отметил Forbes. Компанию Парадееву составили 29-летний youtube-блогер Александр Соколовский и 28-летняя комик Олеся Иванченко. Все участники представлены в той же номинации. Также в рейтинге присутствует молодежь из номинаций предпринимателей, технологий, управления, спорта, социальных практик, музыки, искусства и моды. Парадеев имеет twitch-аккаунт, на который подписано 1,8 млн человек. Посты блогера читают в Telegram, на youtube-канале блогера в настоящее время 1,4 млн подписчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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