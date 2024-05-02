Forbes внес челябинского блогера в список успешных россиян в возрасте до 30 лет

Деловой журнал внес блогера Александра Парадеева в список успешных молодых россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журнал Forbes внес 25-летнего блогера Александра «Paradeev1ch» Парадеева из Челябинска в длинный список самых успешных россиян в возрасте до 30 лет. В карьере блогера есть стримы игры в «Мафию» с популярными коллегами и трансляции матчей игры в Dota 2.

«Александр Парадеев вырос на окраине Челябинска. По окончании Уральского государственного университета физической культуры он увидел объявление о наборе преподавателей английского языка китайцам, прошел собеседование и переехал в Китай. Тогда же он начал снимать развлекательные видео для разных площадок», — сообщил Forbes о номинанте рейтинга.

Профессионально видеосъемкой Парадеев занялся после возвращения из Китая. Вначале на платформе Twitch молодой человек с 2020 года транслировал игры, а после при сотрудничестве с коллегами-блогерами стал делать совместные стримы. Зрители могли увидеть, как тюнингуется автомобиль ВАЗ-2101 или взрывается Daewoo Matiz.

Как о стримере киберспортивных турниров по Dota 2 о Парадееве узнали в 2023 году. Блогер вел трансляции с главного матча по дисциплине International-2023 в США. На twitch-аккаунт Парадеева подписаны 1,8 млн человек. Свыше 600 тысяч пользователей читают его посты в Telegram. За год с 2023 года youtube-канал Парадеева набрал 1,4 млн подписчиков. Каждый его ролик набирает по нескольку миллионов просмотров.

В 2023 году в списке по номинации оказались трое челябинцев. Среди них управленец компании AppScience Тимур Гизатуллин, основатель онлайн-школы для детей Redotica, уроженец Миасса Александр Киселев, видеограф и монтажер Виталий Аванесов.