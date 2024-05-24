В свердловском главке МВД новые задержания — на фоне дела Дьякова

Задержаны подчиненные главного борца с коррупцией в Свердловской области

24 мая 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Связаны ли силовики с делом своего шефа, неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков После ареста начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова могли быть задержаны двое его подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Связаны ли эти события он, впрочем, не уточнил. «Задержаны оперативники УЭБ и ПК — Евгений Мальцев и Игорь Уралов. Это произошло 24 мая», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в свердловские СУ СК и УФСБ. Ответы на запросы ожидаются. Дьяков был задержан 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Дьякова отправили в СИЗО накануне. По версии, следствия, деньги он брал с Алексея Шахмаева, директора «ТТК-Екатеринбург». Шахмаева считают сообщником экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») обманули государство с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков связь с Чернецкой отрицает, заявив, что видел ее один раз в жизни. И в целом вину не признает. Подробнее об уголовном деле силовика — в отдельном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После ареста начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова могли быть задержаны двое его подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Связаны ли эти события он, впрочем, не уточнил. «Задержаны оперативники УЭБ и ПК — Евгений Мальцев и Игорь Уралов. Это произошло 24 мая», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в свердловские СУ СК и УФСБ. Ответы на запросы ожидаются. Дьяков был задержан 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Дьякова отправили в СИЗО накануне. По версии, следствия, деньги он брал с Алексея Шахмаева, директора «ТТК-Екатеринбург». Шахмаева считают сообщником экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») обманули государство с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков связь с Чернецкой отрицает, заявив, что видел ее один раз в жизни. И в целом вину не признает. Подробнее об уголовном деле силовика — в отдельном сюжете агентства.