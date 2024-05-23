Арестованный полковник Дьяков заявил, что его оговорил друг

Первый комментарий — из «клетки» в суде Екатеринбурга

23 мая 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Начальник УЭБиПК настаивает на своей невиновности Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков не согласен с мерой пресечения, избранной ему в суде. Он уверен, что его оговорил директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев под давлением следствия. Обо всем, что заявил полковник сразу после ареста, — в материале URA.RU. «Не согласен с тем, что заключили под стражу. Нет ни двойного гражданства, ни родственников за границей, ни имущества никакого. Можно сказать, сельский житель: у меня родители всю жизнь занимались сельским хозяйством, до сих пор занимаются. Есть дети несовершеннолетние. Каким образом могу помешать следствию?» — прокомментировал решение Ленинского суда Дьяков. Связь своего дела с делом бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Анастасии Чернецкой полковник отрицает. «Все привязались к фамилии Чернецкой, ради красивого словца, но они [Чернецкая с предполагаемыми сообщниками] на самом деле не при чем. Я видел ее один раз с жизни, когда она с Василием Петровым приезжала ко мне в гости в Пермь (малая родина Дьякова — прим.URA.RU)», — объяснил обвиняемый. В суде Дьяков старался казаться веселым,. Фото: Илья Московец © URA.RU Он считает, что его оговорили, и сделал это якобы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, которого полицейский назвал своим товарищем. По мнению Дьякова, Шахмаев сделал это под давлением следствия. «Шахмаев меня оговорил, чтобы спасти свой бизнес. Был бы на свободе, никогда бы такие показания не дал», — сказал полицейский. Ему вменяют получение взятки на сумму 200 миллионов рублей. Часть этой суммы, предположительно, Дьякову передал Шахмаев вместе с бутылкой шампанского. «Якобы получал взятку за возмещение средств из бюджета. Объем 200 миллионов рублей. Ежемесячно по пять миллионов рублей брал, что ли? Нонсенс», — высказался о сумме вменяемой взятки начальник УЭБиПК. Что касается бутылки шампанского, которая фигурирует в материалах дела, то ее Дьяков назвал подарком от друга — того же Шахмаева. Он подарил ее полковнику якобы по поводу праздника. …но услышав меру пресечения, помрачнел Фото: Илья Московец © URA.RU «Перед Новым годом как обычно товарищ мой [Шахмаев] приехал. Я как раз вернулся из Москвы с согласования на должность, а он из Казахстана, вот мы и встретились, поговорили. Он меня приехал поздравить, купил бутылку. Я не думал, что такой фурор поднимут! Ее [бутылку] привязывают к этой взятке. Так ко мне каждый праздник приходят, в том числе и сотрудники правоохранительных органов, подарки дарят», — рассказал Дьяков. Уголовное дело в отношении полковника было возбуждено в декабре прошлого года, однако обыски и задержание прошли 21 мая. Кроме взятки ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. В СМИ связывали арест Дьякова с делом экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Анастасии Чернецкой вменяют мошенничество в особо крупных размерах. По версии следствия, она с сообщниками — директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым и строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») — обманула государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Все трое сейчас содержатся под стражей. Подробнее об этом, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков не согласен с мерой пресечения, избранной ему в суде. Он уверен, что его оговорил директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев под давлением следствия. Обо всем, что заявил полковник сразу после ареста, — в материале URA.RU. «Не согласен с тем, что заключили под стражу. Нет ни двойного гражданства, ни родственников за границей, ни имущества никакого. Можно сказать, сельский житель: у меня родители всю жизнь занимались сельским хозяйством, до сих пор занимаются. Есть дети несовершеннолетние. Каким образом могу помешать следствию?» — прокомментировал решение Ленинского суда Дьяков. Связь своего дела с делом бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Анастасии Чернецкой полковник отрицает. «Все привязались к фамилии Чернецкой, ради красивого словца, но они [Чернецкая с предполагаемыми сообщниками] на самом деле не при чем. Я видел ее один раз с жизни, когда она с Василием Петровым приезжала ко мне в гости в Пермь (малая родина Дьякова — прим.URA.RU)», — объяснил обвиняемый. Он считает, что его оговорили, и сделал это якобы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, которого полицейский назвал своим товарищем. По мнению Дьякова, Шахмаев сделал это под давлением следствия. «Шахмаев меня оговорил, чтобы спасти свой бизнес. Был бы на свободе, никогда бы такие показания не дал», — сказал полицейский. Ему вменяют получение взятки на сумму 200 миллионов рублей. Часть этой суммы, предположительно, Дьякову передал Шахмаев вместе с бутылкой шампанского. «Якобы получал взятку за возмещение средств из бюджета. Объем 200 миллионов рублей. Ежемесячно по пять миллионов рублей брал, что ли? Нонсенс», — высказался о сумме вменяемой взятки начальник УЭБиПК. Что касается бутылки шампанского, которая фигурирует в материалах дела, то ее Дьяков назвал подарком от друга — того же Шахмаева. Он подарил ее полковнику якобы по поводу праздника. «Перед Новым годом как обычно товарищ мой [Шахмаев] приехал. Я как раз вернулся из Москвы с согласования на должность, а он из Казахстана, вот мы и встретились, поговорили. Он меня приехал поздравить, купил бутылку. Я не думал, что такой фурор поднимут! Ее [бутылку] привязывают к этой взятке. Так ко мне каждый праздник приходят, в том числе и сотрудники правоохранительных органов, подарки дарят», — рассказал Дьяков. Уголовное дело в отношении полковника было возбуждено в декабре прошлого года, однако обыски и задержание прошли 21 мая. Кроме взятки ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. В СМИ связывали арест Дьякова с делом экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Анастасии Чернецкой вменяют мошенничество в особо крупных размерах. По версии следствия, она с сообщниками — директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым и строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») — обманула государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Все трое сейчас содержатся под стражей. Подробнее об этом, — в отдельном сюжете URA.RU.