Новый глава полиции Сургута нашел общий язык со скандальными общественниками

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Полиция и "Русская община" будут работать совместно
Полиция и "Русская община" будут работать совместно Фото:

Новый глава управления полиции Сургута Виталий Провоторов нашел общий язык со скандальными общественниками из «Русской общины». Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Провоторов смог найти общий язык с общественниками, который часто обвиняют полицию в бездействии. Кроме этого, они договорились о сотрудничестве», — сообщил собеседник.

Если раньше общественники старались все происшествия придавать огласке, не дожидаясь реакции полиции, то сейчас правоохранители будут работать сообща. «Сейчас активисты общины будут скидывать информацию в полицию для проверки. При этом глава „Русской общины“ в Сургуте может войти в состав общественного совета УМВД города», — добавил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что новый глава сургутской полиции Провоторов прошел боевое крещение, раскрыв заказное убийство. Местного бизнесмена расстреляли на глазах у жены и дочери 4 апреля.

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Новый глава управления полиции Сургута Виталий Провоторов нашел общий язык со скандальными общественниками из «Русской общины». Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Провоторов смог найти общий язык с общественниками, который часто обвиняют полицию в бездействии. Кроме этого, они договорились о сотрудничестве», — сообщил собеседник. Если раньше общественники старались все происшествия придавать огласке, не дожидаясь реакции полиции, то сейчас правоохранители будут работать сообща. «Сейчас активисты общины будут скидывать информацию в полицию для проверки. При этом глава „Русской общины“ в Сургуте может войти в состав общественного совета УМВД города», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что новый глава сургутской полиции Провоторов прошел боевое крещение, раскрыв заказное убийство. Местного бизнесмена расстреляли на глазах у жены и дочери 4 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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