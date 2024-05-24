Новый глава полиции Сургута нашел общий язык со скандальными общественниками

Новый глава управления полиции Сургута Виталий Провоторов нашел общий язык со скандальными общественниками из «Русской общины». Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«Провоторов смог найти общий язык с общественниками, который часто обвиняют полицию в бездействии. Кроме этого, они договорились о сотрудничестве», — сообщил собеседник.
Если раньше общественники старались все происшествия придавать огласке, не дожидаясь реакции полиции, то сейчас правоохранители будут работать сообща. «Сейчас активисты общины будут скидывать информацию в полицию для проверки. При этом глава „Русской общины“ в Сургуте может войти в состав общественного совета УМВД города», — добавил собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что новый глава сургутской полиции Провоторов прошел боевое крещение, раскрыв заказное убийство. Местного бизнесмена расстреляли на глазах у жены и дочери 4 апреля.
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