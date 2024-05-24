Как Минск принял у себя Путина. Фоторепортаж

Путин и Лукашенко заявили о конце легитимности Зеленского
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Владимир Путин прибыл в Минск 24 мая Фото:

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Белоруссию и встретился с главой республики Александром Лукашенко. Главы государств обсудили множество вопросов, касающихся сотрудничества. Также оба лидера сошлись на том, легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины подошла к концу. О визите Путина в Минск — в фоторепортаже URA.RU.

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Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Белоруссию и встретился с главой республики Александром Лукашенко. Главы государств обсудили множество вопросов, касающихся сотрудничества. Также оба лидера сошлись на том, легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины подошла к концу. О визите Путина в Минск — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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