Владимир Путин прибыл в Минск 24 мая
Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Белоруссию и встретился с главой республики Александром Лукашенко. Главы государств обсудили множество вопросов, касающихся сотрудничества. Также оба лидера сошлись на том, легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины подошла к концу. О визите Путина в Минск — в фоторепортаже URA.RU.
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