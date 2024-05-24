Кадыров представил нового главу правительства Чечни

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров предложил нового главу правительства Фото:

Новым главой правительства Чеченской республики предложен Магомед Даудов. Его предшественник Муслим Хучиев перешел на должность помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. О кандидатуре в чеченский кабмин сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича», — написал Кадыров в Telegram.

О переходе Хучиев из чеченского правительства в федеральное стало известно 24 мая. Он будет курировать проведение ряда форумов и конференций.

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Новым главой правительства Чеченской республики предложен Магомед Даудов. Его предшественник Муслим Хучиев перешел на должность помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. О кандидатуре в чеченский кабмин сообщил глава региона Рамзан Кадыров. «Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича», — написал Кадыров в Telegram. О переходе Хучиев из чеченского правительства в федеральное стало известно 24 мая. Он будет курировать проведение ряда форумов и конференций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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