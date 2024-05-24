Политика Власть Кадыров представил нового главу правительства Чечни 24 мая 2024 в 21:01 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров предложил нового главу правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новым главой правительства Чеченской республики предложен Магомед Даудов. Его предшественник Муслим Хучиев перешел на должность помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. О кандидатуре в чеченский кабмин сообщил глава региона Рамзан Кадыров. «Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича», — написал Кадыров в Telegram. О переходе Хучиев из чеченского правительства в федеральное стало известно 24 мая. Он будет курировать проведение ряда форумов и конференций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новым главой правительства Чеченской республики предложен Магомед Даудов. Его предшественник Муслим Хучиев перешел на должность помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. О кандидатуре в чеченский кабмин сообщил глава региона Рамзан Кадыров. «Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича», — написал Кадыров в Telegram. О переходе Хучиев из чеченского правительства в федеральное стало известно 24 мая. Он будет курировать проведение ряда форумов и конференций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям