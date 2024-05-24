Кадыров представил нового главу правительства Чечни

Новым главой правительства Чеченской республики предложен Магомед Даудов. Его предшественник Муслим Хучиев перешел на должность помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. О кандидатуре в чеченский кабмин сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
«Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича», — написал Кадыров в Telegram.
О переходе Хучиев из чеченского правительства в федеральное стало известно 24 мая. Он будет курировать проведение ряда форумов и конференций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.